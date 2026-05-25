Висок адреналин и пътуване към себе си дават начало на новото издание на кампанията „Великият понеделник”. В първата седмица в битка за зрителското внимание ще влязат „Бързи и яростни: Хобс и Шоу” и „Яж, моли се и обичай”. Филмът, получил повече гласове на сайта – https://greatmonday.bg , ще бъде излъчен в понеделник (1 юни) от 21:00 ч. по KINO NOVA.

В първото предложение за седмицата – „Бързи и яростни: Хобс и Шоу“, Дуейн Джонсън се завръща в ролята на безкомпромисния агент Люк Хобс. Той ще бъде принуден да остави настрана различията със своя заклет враг – Декард Шоу (Джейсън Стейтъм). Двамата ще трябва да обединят сили срещу обща заплаха – Бриксън Лор (Идрис Елба), кибернетично подсилен противник, разполагащ със смъртоносен вирус, способен да унищожи човечеството. Дали Хобс и Шоу ще успеят да загърбят враждата си преди да е станало късно?

Романтичната драма „Яж, моли се и обичай“ е вторият филм, който ще се бори за гласовете на публиката. Джулия Робъртс влиза в ролята на Лиз – съвременна жена, която на пръв поглед има всичко: успешна кариера, дом и сигурен брак. Зад фасадата обаче се крие усещане за празнота, а болезненият й развод я кара да преосмисли кои са истински ценните неща в живота й. Решена да открие коя всъщност е, Лиз поема на едногодишно пътешествие през три държави. Ще открие ли себе си и отговорите, които търси?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" – https://greatmonday.bg. На 1 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в първата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Райна Аврамова