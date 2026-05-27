Престижните награди бяха връчени на официална церемония организирана от Българското дружество за връзки с обществеността
Тази вечер бяха връчени наградите PR Приз 2026. В 16 категории бяха отличени комуникационни кампании, реализирани през изминалата година. NOVA получи награда в категория „Комуникационен проект на медия“. Събитието е посветено на хората, които стоят зад силните истории, идеите и промените в професията.
В рамките на форума се проведоха и дискусии за ролята на комуникациите днес. Акцент в тях бе участието на водещата на NOVA Марина Цекова, който говори за истината под натиск в бързо променящата се среда.
„Комуникациите навлизат в ново време, заради новите технологии и всички ние не трябва да се страхуваме от това. Напротив трябва да продължим да мислим още по-критично, да търсим по-усилено смисъла и да гледаме само напред ръка за ръка с всичко ново, което предстои“, заяви Марина Цекова.Редактор: Райна Аврамова
