Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в „Твоят ден” ще видите:
Какво предстои за земеделските производители? Как ще бъдат защитени потребителите? И може ли държавата да упражни ефективен контрол върху цените на храните? Разговор с министър Пламен Абровски.
Трябва ли всички заплати в публичния сектор да бъдат обществена информация, за да се гарантира прозрачност и отчетност?
Бюджет 2026 идва с тежки решения, огромни очаквания и много въпросителни. Докъде ще стигнат разходите и кой ще плати цената на дефицитите? - на живо от кулоарите на парламента.
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Никола Тунев
Последвайте ни