В сряда в „Твоят ден” ще видите:

Какво предстои за земеделските производители? Как ще бъдат защитени потребителите? И може ли държавата да упражни ефективен контрол върху цените на храните? Разговор с министър Пламен Абровски.

Трябва ли всички заплати в публичния сектор да бъдат обществена информация, за да се гарантира прозрачност и отчетност?

Бюджет 2026 идва с тежки решения, огромни очаквания и много въпросителни. Докъде ще стигнат разходите и кой ще плати цената на дефицитите? - на живо от кулоарите на парламента.

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Никола Тунев