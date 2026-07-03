Уил Смит и Мартин Лорънс се завръщат в култовите си роли на полицаите Майк Лоури и Маркъс Бърнет, за да подлудят Маями със своите номера в екшън-комедията „Лоши момчета 2” тази събота от 22.10 ч. по NOVA. След успеха на първата част на филма Майкъл Бей и продуцентът Джери Брукхаймър решават да зарадват кино феновете с нова доза смях, криминални разследвания и напрегнати моменти. Лентата изпълнява тази цел и няма да разочарова почитателите на жанра.

В този свеж и задъхан екшън полицаите от отдел за борба с наркотици в Маями Майк Лоури (Уил Смит) и Маркъс Бърнет (Мартин Лорънс) разкриват смъртоносна конспирация, в която е замесен безмилостен наркобарон, твърдо решен да овладее процъфтяващия пазар за дрога в града. Задачата на полицаите се усложнява още повече, когато красивата сестра на Маркъс - Сид, която е агент под прикритие, попада под кръстосания огън и между нея и Майк прехвръкват романтични искри.

Не пропускайте развръзката в екшън-комедията „Лоши момчета 2” тази събота от 22.10 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова