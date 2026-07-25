И това лято горските и полските пожари поставят огнеборците у нас пред сериозни изпитания. Във Варна и областта обаче вече разчитат на нови технологии в борбата с огнената стихия. Дронове, термокамери и модерно оборудване ще подпомагат както професионалните пожарникари, така и доброволците.

Новото високотехнологично оборудване вече е доставено в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна и е готово за експлоатация.

Основният акцент са дроновете за наблюдение. Те могат да бъдат във въздуха още преди пожарните автомобили да пристигнат на място и да помогнат за бързото откриване на огнища, проследяването на разпространението на пожарите и координацията между спасителните екипи.

„Много по-бързо може да се реагира на сигнали по този начин. Можем бързо да вдигнем дрона и да видим къде има дим – дали в гората, или става въпрос за фалшив сигнал. Това много ще помогне на колегите“, обясни мл. инсп. Мирослав Иванов от РДПБЗН – Варна.

Пожар пламна в депо за гуми във Варна (СНИМКА)

Дроновете могат да наблюдават големи площи и разполагат с мощно увеличение. „Можем да наблюдаваме цяла Варна“, заяви гл. инсп. Ивайло Методиев, началник на „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РДПБЗН – Варна.

Освен дронове, пожарната получава и термокамери, термобинокли и електрически машини за разчистване на горски масиви и дървета. Целта е да се повиши капацитетът за реакция при пожари, бедствия и аварии, както и да се подобри координацията между всички институции, които работят на терен.

Макар тази година във Варненско все още да няма големи горски пожари, сигналите за запалени сухи треви остават ежедневие. Огнеборците отново напомнят, че и най-модерната техника не може да замени човешката отговорност. „Много ви моля – не палете и не хвърляйте цигари по пътищата. Много колеги вече изнемогват“, призова мл. инсп. Мирослав Иванов.

Повече гледайте във видеото.