Фактът, че на това правителство му се наложи първо да се захване с направата на бюджет за остатъка от годината, даде възможност то да бъде много критикувано. Истинската философия на това правителство обаче, ще се види, когато започнат да правят техния бюджет за 2027 г. Това заяви в предаването „Твоя ден” на NOVA NEWS политологът доц. Мария Пиргова.

„Естествено е, ако са решили да тръгнат на чисто, всички тези разплащания с фирми, с общини, с недовършени проекти, най-добронамерено да го направят. Подходът на Гълъб Донев е да се успокои обществото, да не се орязват социални плащания, но опозицията иска тук и сега, веднага да се дадат нови реформирани плащания, да се орязват заплати. Някои мерки ще бъдат взети, но биха могли да се вземат малко повече реформи”, коментира доц. Пиргова.

Според журналиста от „Сега” Людмил Илиев може да се направи паралел между това правителство и предишното редовно, което беше упреквано за това, че възнамерява да увеличава данъците, също и за това, че възнамерява да поема повече дълг, тоест да възприеме „по-хлабава политика“ по отношение на публичните финанси.

Какви са положителните и отрицателните страни на бюджета?

„Всичко това виждаме в момента от страна на това правителство, което рязко вдигна тавана на дълга, направи бюджет с бюджетен дефицит, който не сме очаквали да видим и освен това прие една програма за капиталови разходи, която е направо фрапираща с размера си, предвид, че досега чувахме, че капиталовите разходи са основният метод, чрез който обръчите от фирми на политическите партии, управлявали преди, се захранват”, коментира журналистът. По думите му, ако има нещо, за което може да се упреква това правителство, то е липсата на новите политики, които то остави впечатление у избирателите, че ще упражнява – както по отношение на публичните финанси, така и по отношение на сигурността.

Ива Екимова, комуникационен експерт, коментира, че комуникацията е изоставена „в задния двор“ на управляващите. По думите й за сравнение служебното правителство на Гюров беше динамично и комуникацията изпреварваше всяко решение, обясняваха се всички действия. „Сега просто се появяват и ни информират за нещо. На всичкото отгоре този информационен режим, в който живеем вече 77 дни, не е съвсем коректен, защото веднъж ни казват едно, а няколко дни по-късно се оказва друго. Съвсем нормално е, че според изследвания, доверието към това правителство пада”, посочи Екимова.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова