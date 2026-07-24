Снимка: ОД на МВР-Пловдив
Птицата пренощувала в сградата на полицията
Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнения капан при огромния пожар край бившия завод „Химик“ в Асеновград, съобщиха от ОД на МВР. Дезориентираната птица била забелязана сред дима и пламъците от служители на Районното управление в града, предаде DarikNews.
Те обезопасявали периметъра и оказвали съдействие на противопожарните екипи. След като успели да достигнат до нея, двама от униформените я уловили и транспортирали с патрулния си автомобил до сградата на полицията. Там щъркелът пренощувал на безопасно място, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние.
Снимка: ОД на МВР-Пловдив
Кмет спаси малко щъркелче край великотърновско село (ВИДЕО+СНИМКИ)
Потърсено e съдействие от Регионална инспекция по околна среда и води и се очаква да бъдат взети необходимите мерки спрямо бедстващата птица от защитен вид.Редактор: Дарина Методиева
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