Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнения капан при о громния пожар край бившия завод „Химик“ в Асеновград , съобщиха от ОД на МВР. Дезориентираната птица била забелязана сред дима и пламъците от служители на Районното управление в града, предаде DarikNews .

Те обезопасявали периметъра и оказвали съдействие на противопожарните екипи. След като успели да достигнат до нея, двама от униформените я уловили и транспортирали с патрулния си автомобил до сградата на полицията. Там щъркелът пренощувал на безопасно място, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние.

Снимка: ОД на МВР-Пловдив

Кмет спаси малко щъркелче край великотърновско село (ВИДЕО+СНИМКИ)

Потърсено e съдействие от Регионална инспекция по околна среда и води и се очаква да бъдат взети необходимите мерки спрямо бедстващата птица от защитен вид.

Редактор: Дарина Методиева