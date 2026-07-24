Тази сутрин е починала Милка Христова – дългогодишен общински съветник в Столичния общински съвет от БСП и бивш заместник-председател на СОС. Тъжната вест съобщи нейният син Георги с емоционално послание в социалните мрежи: „Днес рано сутринта ни напусна Милка Христова. Не мога да си представя някой да е имал по-добра, всеотдайна, честна, грижовна и любвеобилна майка, съпруга и сестра. Цял живот живееше за другите. Ще ни липсваш, майко. Вярвам, че си на по-добро място и ще бдиш над нас“.

Милка Христова е родена на 5 октомври 1957 г. в Балчик. Завършила е магистратури по управление на стопанските дейности, право и педагогика. През годините тя беше сред активните представители на БСП в Столичния общински съвет, където заемаше и поста заместник-председател.

Редактор: Дарина Методиева