На 7 юли се отбелязва професионалният празник на PR специалиста. Само преди няколко месеца в Пловдив беше създадена секция на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) – професионалната организация, която обединява PR експертите от цяла България.

А днес в деня на професионалния си празник БДВО провеждат специалното събитие „Разкажи Пловдив“. На място е репортерът на NOVA Благой Бекриев, който среща зритеите на NOVA NEWS ни среща с част от комуникационните експерти, които разкриват предизвикателствата пред PR специалистите.

„Бих искала да поздравя всички PR специалисти в страната с този прекрасен празник. Както си говорихме днес на форума, предизвикателството е да си в крак с времето, да останеш етичен, да запазиш информацията и да я разкажеш по запомнящ се и интересен начин. В днешната обстановка, това е изключително трудно, но за PR-ите няма невъзможни неща. Това е професия, която изисква изключителни дарования в различни области. Това е може би една от професиите, които няма да бъде изместена от изкуствения интелект, тъй като изисква човешка реакция, навременно включване и действие. Искам да споделя огромната си радост да честваме деня на PR специалиста в Пловдив чрез форума „Разкажи Пловдив“. Чухме брилянти идеи как Пловдив да бъде още по-добре представен и разпознаваем от млади хора, от настоящето поколение професионалисти“, сподели Гергана Иванова, председател на управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността.

Проф. Любомир Караджов, преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство разказва, че тази година 21 желаещи са се борили за 8 места в специалността „Маркетинг и комуникации в изкуствата“, а в Магистърските програми напливът е още по-голям.

„Младите хора считат професията за вдъхновяваща. Тя е мост между институцията и обществените потребности. Работата на PR експерта е да успееш да убедиш като институция обществеността в своето кредо, мисли и желания. Най-важният урок е, че тази професия не е само писане на прес съобщения или свикване на пресконференции. В дълбоката си същност е създаването на събитие, което както е казал Бернайс, журналистите дори и да не искат да отразят, да не могат да не отразят“, уточни проф. Любомир Караджов.

„Пожелавам на всички колеги здраве и творчески успехи. Надявам се форумът „Разкажи Пловдив“ да стане традиционен и идеята да се разпространи в по-големите градове на България“, каза комуникационният експерт Боряна Димитрова.

Редактор: Райна Аврамова