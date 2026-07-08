В епизода на сериала „ФБР“ Джубал едва успява да се измъкне от планирана атака срещу секретен офис на ФБР. Екипът, заедно с Иън Лим, Кели Моран и Елиз Тейлър, работи за разкриване на случилото се и открива, че група отцепили се терористи от ForeFront се е завърнал и е проникнал във ФБР.

Те също така са поставили бомби в телефони, издадени от ФБР, доставени през последния месец, което предизвиква множество експлозии около 26-ти федерален съд, при които са убити осем агенти. Заместникът на Рейнолдс, Саймън Кийн, става изпълняващ длъжността и нарежда временно затваряне на офиса, докато ForeFront бъде спрян. Изобел Кастий, след като е инсценирала смъртта си, продължава да работи с екипа извън радара и те примамват SWAT екипа на Кийн в скривалището си. Елиминирайки ги агентите научават от дясната му ръка, че той работи в интерес на китайското правителство и ForeFront.

Не пропускайте развръзката в двадесет и втори епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова