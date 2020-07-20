Вулканът е активен от векове и често изненадва жителите и гостите на острова
Мощна експлозия стресна жителите на малкия остров Стромболи, съобщават италиански медии. Вулканът на острова е изригнал в 3 часа сутринта в неделя, показват данни на местната обсерватория към Института по геофизика и вулканология. Заснето видео показва падащите парчета гореща лава по склоновете, по които често се разхождат хора и планински велосипедисти.
Вулканът е активен от векове и често изненадва жителите и гостите на острова. Стромболи дори е туристическа атракция, до която постоянно се организират фотоекскурзии за заснемане на изригванията.
#Stromboli Volcano Erupted in the morning, in the same area where we saw a deep earthquake few days ago. Live cam @ 16:20 UTC #NewsBurstLive pic.twitter.com/FXYxnfqhb5— 𝔻𝕚𝕤𝕔𝕝𝕠𝕤𝕦𝕣𝕖 ℕ𝕖𝕨𝕤 🔅 (@2016Disclosure) July 19, 2020
Последната експлозия обаче е била 10 пъти по-мощна от наблюдаваните напоследък, коментират вулканолози. Вероятно заради късния нощен час на изригването няма пострадали и материални щети.
🇮🇹💥🌋 Stromboli volcano (Italy): sudden large #explosion this morning#Stromboli #volcano #StromboliVolcano #Sicily #Italy#Eruption— 🔴 Kali Yuga | Apocalyptic News (@NewsKali) July 19, 2020
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#ENVIRONMENTCLIMATE Lava Bombs Scatter as Italy's Stromboli Volcano Erupts Once Again https://t.co/JqLQVVHky7 pic.twitter.com/hWTMUmukzr— ScienceTimes (@ScienceTimesCom) July 20, 2020
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