Мъж е починал след сбиване в луковитското село Бежаново, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч, цитирани от DarikNews.



Инцидентът е станал снощи /3 април/ около 22.30 часа.

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По първоначална информация в селото е имало сбиване между видимо употребили алкохол лица.



По случая е образувано досъдебно производство, ще се изясняват и причините за смъртта на единия от участниците в скандала - 51-годишен местен жител.



По случая има задържани лица и работата продължава, допълват от полицията.