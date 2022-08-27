Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ утвърди имената на водачите и състава на листите си с кандидати за народни представители. Всички листи ще бъдат регистрирани утре в районните избирателни комисии в цялата страна.

Ето целия списък:

МИР 01 Благоевград – Росен Желязков

МИР 02 Бургас – Жечо Станков

МИР 03 Варна – Даниел Митов

МИР 04 Велико Търново - Проф. д-р Костадин Ангелов

МИР 05 Видин – Росица Кирова

МИР 06 Враца – Петя Аврамова

МИР 07 Габрово – Томислав Дончев

МИР 08 Добрич – Деница Сачева

МИР 09 Кърджали – Цвета Караянчева

МИР 10 Кюстендил – Христо Терзийски

МИР 11 Ловеч – Николай Нанков

МИР 12 Монтана – Ирена Димова

МИР 13 Пазарджик – Екатерина Захариева

МИР 14 Перник – Кирил Ананиев

МИР 15 Плевен – Пламен Тачев

МИР 16 Пловдив град – Бойко Борисов

МИР 17 Пловдив област – Десислава Трифонова

МИР 18 Разград – Десислава Атанасова

МИР 19 Русе – Десислава Атанасова

МИР 20 Силистра -Ивелин Иванов

МИР 21 Сливен – Десислава Танева

МИР 22 Смолян - Д-р Красимир Събев

МИР 23 София град – Румен Христов

МИР 24 София град – Тома Биков

МИР 25 София град – Бойко Борисов

МИР 26 София област – Младен Маринов

МИР 27 Стара Загора – Красимир Вълчев

МИР 28 Търговище – Теменужка Петкова

МИР 29 Хасково – Делян Добрев

МИР 30 Шумен – Красимир Вълчев

МИР 31 Ямбол – Димитър Иванов