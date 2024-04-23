По нареждане на Гражданска защита са евакуирани детски градини, училище и пациентите от военната болница

Голям горски пожар гори до военноморската база на НАТО-Суда на остров Крит. Евакуирани са детски градини, училища и военната болница.

Максимални усилия полагат пожарникари и военни части за овладяване на пожара до военноморската база. Не се допуска движение на разстояние няколко километра от пожара, съобщават от полицията. С информация по мобилните телефони предупредиха жителите на близките райони да напуснат домовете.

Част от огнищата са овладени, но поради много силен вятър се разпалват отново, съобщават пожарникарите. По въздух гасят хеликоптери, участват над 80 пожарникари, доброволци и военни.

Предполага се, че пожарът е започнал от заведение, което се намира в близост до военновъздушната база на НАТО. Води се разследване, но няма данни за умишлен палеж.

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Източник: БНР