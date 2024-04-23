Голям горски пожар гори до военноморската база на НАТО-Суда на остров Крит. Евакуирани са детски градини, училища и военната болница.

Fire breaks out near Greek Navy base on Crete https://t.co/FAGaLjWPmM pic.twitter.com/Hd7B6YqQU3 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) April 23, 2024

Максимални усилия полагат пожарникари и военни части за овладяване на пожара до военноморската база. Не се допуска движение на разстояние няколко километра от пожара, съобщават от полицията. С информация по мобилните телефони предупредиха жителите на близките райони да напуснат домовете.

Settlement near Crete’s Souda Naval Base evacuated as fire breaks out https://t.co/bS0sR6ZLxN pic.twitter.com/gsLjXeRZ1c — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) April 23, 2024

Част от огнищата са овладени, но поради много силен вятър се разпалват отново, съобщават пожарникарите. По въздух гасят хеликоптери, участват над 80 пожарникари, доброволци и военни.

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά την πυρκαγιά στον Ναύσταθμο Κρήτης (φωτ.) https://t.co/E7fq0XANBG via @Χανιώτικα Νέα — Χανιώτικα νέα (@HaniotikaNea) April 23, 2024

Предполага се, че пожарът е започнал от заведение, което се намира в близост до военновъздушната база на НАТО. Води се разследване, но няма данни за умишлен палеж.