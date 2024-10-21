Жена на 29 години е била принудена да се качи в автомобил в село Ряховците, община Севлиево. След това, при движение в посока село Крушево, ѝ е бил нанесен побой от две жени - на 53 и 36 г. Те отнели мобилния ѝ телефон и смарт часовник и я оставили на пътя между Севлиево и Крушево, съобщават от ОД на МВР в Габрово.

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След издирване е установен и водачът на автомобила – 34-годишен мъж от Севлиево. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор: Цветина Петкова