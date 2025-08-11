С напредването на август времето ще запази горещия си летен ритъм с високи дневни температури и максимална степен на пожароопасност. И край морето, и по планините ще е наложителна интензивна слънцезащита. Продължителният престой на открито може да опасен за здравето.

В понеделник ще е слънчево с незначителна следобедна облачност над северната половина на страната. Дневните температури ще са между 35 и 40 градуса. Във вторник се очертават временни следобедни увеличения на облаците, но само на изолирани места по планините ще превали за кратко.

Оранжев код за опасни жеги в над половин България в понеделник



До края на настоящата седмица ще е слънчево с температури в горещите часове между 32 и 37 градуса. Жегата ще е съпроводена от силни ветрове, особено в Югоизточна България и по крайбрежието.



Ранните прогнози допускат по-съществена динамика около 20 август. От 18-ти до 21-ви на изолирани места в Западна България е възможно да се оформят локални летни гръмотевични бури с интензивен валеж и градушка. Температурите ще се запазят без особени колебания. В дните преди 25 август отново предстои пик до 40 градуса, дори малко над тази граница.



Обичайно по Черноморието се очертава дълъг сух и слънчев период. В следващите 2 седмици температурите ще се движат около 30 градуса. От вторник почти до края на настоящата седмица вятърът ще е със силни следобедни пулсации. С изключение на понеделника, морето също ще е неспокойно, с по-високи вълни по южните брегове.