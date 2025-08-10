Оранжев код за опасни горещини в понеделник е обявен за19 от общо 28 области в страната. Температурите ще достигнат между 35 и 40 градуса, в София – около 35 градуса, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Опасни горещини ще има в областите: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Велико Търново, Разград, Силистра, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, и Кърджали. В останалите 9 кодът за опсани жеги е жълт.

Снимка: НИМХ

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра - около 21 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е между 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК

Редактор: Методи Георгиев