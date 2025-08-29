Последните дни на август са времето, в което свършват летните отпуски, а за повечето родители започва подготовката за първия учебен ден - 15 септември. Купуването на тетрадки, учебници, всякакви пособия за учениците, както и връщането на децата в учебен режим понякога води до стрес за цялото семейство.

Как подготовката на ученик да ни излезе по-евтино

Как да се справим по-лесно, организирано и без излишно напрежение?

► Постепенно връщане към режим. Малките деца се адаптират по-трудно, затова действайте постепенно - намалете времето пред екрана вечер, лягайте по-рано и ставайте с аларма.

► Създайте списък за пазар, за да не забравите нещо.

► Направете голям семеен календар, сложете го на видно място вкъщи и използвайте различни цветове.

► Създайте органайзер за училищни принадлежности и включете децата в подредбата.

► Направете списък за чантата и го залепете на вратата.

► Направете задачи чрез колело на късмета или кутия с картички, на които пише: „Измий кутията с храна”, „Вземи си спортния екип”.

► Създайте си семейни ритуали.

