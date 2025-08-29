Снимка: iStock
Вижте полезни съвети от Гери Малкоданска
Последните дни на август са времето, в което свършват летните отпуски, а за повечето родители започва подготовката за първия учебен ден - 15 септември. Купуването на тетрадки, учебници, всякакви пособия за учениците, както и връщането на децата в учебен режим понякога води до стрес за цялото семейство.
Как подготовката на ученик да ни излезе по-евтино
Как да се справим по-лесно, организирано и без излишно напрежение?
► Постепенно връщане към режим. Малките деца се адаптират по-трудно, затова действайте постепенно - намалете времето пред екрана вечер, лягайте по-рано и ставайте с аларма.
► Създайте списък за пазар, за да не забравите нещо.
► Направете голям семеен календар, сложете го на видно място вкъщи и използвайте различни цветове.
► Създайте органайзер за училищни принадлежности и включете децата в подредбата.
► Направете списък за чантата и го залепете на вратата.
► Направете задачи чрез колело на късмета или кутия с картички, на които пише: „Измий кутията с храна”, „Вземи си спортния екип”.
► Създайте си семейни ритуали.
