БДЖ, съвместно с кметството на село Долни Раковец, организират специално атракционно пътуване по повод фестивала „Чесън фест 2025“, който ще се проведе в Деня на Съединението – 6 септември.

В празничния ден ретро влак с легендарния парен локомотив „Баба Меца“ ще тръгне по маршрута София – Перник – Долни Раковец – Перник – София.

По разписание влакът ще потегли от Централна гара София в 08:45 ч. и ще пристигне в Долни Раковец в 10:40 ч. По пътя ще направи спирка в Перник в 09:52 ч., откъдето желаещите също могат да се включат в празника. Обратното пътуване ще започне в 14:40 ч. от Долни Раковец, със спирка в Перник в 15:19 ч., а композицията ще пристигне обратно в София в 16:29 ч.

Фестивалът „Чесън фест“ е сред най-значимите събития за региона, съчетаващи традиции, земеделие и култура. В програмата са включени тържествено откриване, музикални изпълнения, фолклорни танци, дегустации на местни продукти, както и игри и състезания за малки и големи.

Билети за пътуването могат да бъдат закупени на касите и железопътните бюра в страната, както и онлайн чрез системата на БДЖ до изчерпване на местата.

