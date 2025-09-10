-
Коментар на Милена Хлебарова, Дончо Дончев и Георги Ненов
В предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми в сряда коментираха Милена Хлебарова, Дончо Дончев и Георги Ненов.
Първата от тях беше свързана с речта на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен "За състоянието на съюза" пред Европейския парламент в Страсбург.
Урсула фон дер Лайен: Европа е в борба за бъдещето си
След това гостите се насочиха към темата за обучението по религия в училище, което предизвика полярни мнения в обществото.
Редактор: Станимира Шикова
