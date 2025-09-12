Коментар на Милена Хлебарова, Дончо Дончев и Георги Ненов

В последния ден на работната седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха експертът по етикет и протокол Милена Хлебарова, лекарят доц. д-р Дончо Дончев и авторът на подкаст Георги Ненов. 

Първата от тях беше свързана с петия вот на недоверие на тема „Правосъдие и вътрешна сигурност“, който беше внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и МЕЧ. 

След това гостите се насочиха към темата за новото заседание по делото "Дебора", което се състоя в Районния съд в Пловдив.

Редактор: Станимира Шикова

