В последния ден на работната седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха експертът по етикет и протокол Милена Хлебарова, лекарят доц. д-р Дончо Дончев и авторът на подкаст Георги Ненов.

Първата от тях беше свързана с петия вот на недоверие на тема „Правосъдие и вътрешна сигурност“, който беше внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и МЕЧ.

След това гостите се насочиха към темата за новото заседание по делото "Дебора" , което се състоя в Районния съд в Пловдив.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова