„Продължаваме промяната – Демократична България“ и МЕЧ официално внесоха вот на недоверие към правителството. Темата е „Правосъдие и вътрешна сигурност“. Подкрепа за вота беше заявена от цялата опозиция.

„Внесохме нашия вот на недоверие за това правителство, което не се справя във вътрешната сигурност и правосъдието и задълбочава проблема със завладяната държава“, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ. Той уточни, че не става дума просто за несправяне, а за „системен отказ да се бори със завладяването от задкулисни интереси, които нямат легитимация, но упражняват власт. На първо място Пеевски, който завладява все повече власт“.

"Възраждане" призоваха ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подкрепят вота им на недоверие

Подписите под вота са на депутати от ПП–ДБ, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ (АПС). Приносът за частта „Вътрешна сигурност“ е на МЕЧ, а останалата част от мотивите, които са над 80 страници, са подготвени от ПП–ДБ.

Асен Василев свърза липсата на правов ред с икономическите проблеми в страната. „България заслужава по-добро правителство. Ефектите ги виждаме всеки ден – по-високи цени на енергията, цената на водата, като я има и няма, с 20 процента по-висока. Таксите за университети също. Вдигат се цени, за да се напълнят касички като ББР, които след това, при липсата на правов ред, да бъдат откраднати“, заяви Василев. Според него, всеки ден се наблюдава „грабеж и обедняване на българите“, като над 1 милион души са под линията на бедността.

Атанас Атанасов от ДСБ допълни, че страната е изправена пред „фактическо узурпиране на репресивна власт срещу неудобните“.

Подкрепа за вота беше заявена и от останалите опозиционни сили. От „Величие“ коментираха, че „на 100 процента всеки вот на недоверие е добре дошъл“. От „Възраждане“ също бяха категорични, че ще подкрепят всички опити за сваляне на кабинета. „Ще участваме в дебатите и гласуването. Трябва да свалим това правителство“, заяви Ангел Славчев.