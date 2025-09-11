“Възраждане” призоваха ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подпишат вота им на недоверие, който е свързан с водната криза, за да могат да го внесат. Това обяви лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите ан парламента.

В замяна са готови да подкрепят техния вот след това.

Петият вот на недоверие: Кога ще бъде внесен и ще го преодолее ли кабинетът "Желязков"

До момента политическата формация е получила подписите на “Величие” и се нуждае от още пет.

От "Възраждане" определиха случая с дроновете, навлезли във въздушното пространство на Полша, като украинска провокация.