Ясни са мотивите за петия вот на недоверие, обясниха от ПП-ДБ. Очаква се той да бъде внесен съвсем скоро.

Само няколко дни след началото на политическия сезон, част от опозицията в лицето на ПП-ДБ и МЕЧ вече са на финалната права с внасянето на нов 5-и вот на недоверие. От ПП-ДБ са категорични, че това ще се случи до дни, а консенсусът за мотивите бил налице. Темите са "завладяната държава и вътрешна сигурност".

„Възраждане” също дадоха заявка за подкрепа.

Управляващите обаче са скептични за успеха на вота. Пред NOVA вътрешният министър Даниел Митов обясни, че кабинетът си върши работата прозрачно.

Във фокуса на петия вот на недоверие ще е всеки, който не спазва правилата, категорични са вносителите. Няма раздор за темите, а на този етап се прецизират мотивите.



„Няма никаква интрига между ПП и ДБ, заедно обсъдихме този вот, има подготвен вариант. Очакваме да се включи и текст, който е подготвен от МЕЧ по отношение на вътрешна сигурност.

В момента доизчистваме мотивите и ще бъде внесен в най-скоро време”, заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната”.

„Дали ще бъде успешен вотът зависи единствено от Делян Пеевски, който е част от управляващото мнозинство. Ние внасяме вота на недоверие. Всеки може да го подкрепи всеки, Бойко Борисов също. Той вече няколко пъти каза, че бил готов да хвърли кърпата, не бил доволен от правителството”, посочи Ивайло Мирчев от „Демократична България”.



Заявка за подкрепа, но и съмнения за внасянето му, изразиха от "Възраждане".



„Ние подкрепяме всички вотове на недоверие, но нека да видим първо дали този ще бъде внесен, защото до момента виждаме вече втори месец само и единствено празни приказки. Така че към настоящия момент това е само една хипотеза”, коментира Костадин Костадинов.



Управляващите отговориха.

„Имаме правителство на малцинството - реално, партиитe, които са коалиционни партньори, нямат мнозинство. Всеки един вот може да се окаже фатален за правителството”, каза вътрешният министър Даниел Митов.

Той обаче беше категоричен - правителството работи прозрачно.



„В случая имаме една задача като правителството, да поставяме ясни цели, които да са прозрачни, които е да артикулираме пред парламентарната зала. Оттук нататък който иска да ни подкрепи - да ни подкрепи”, заяви още Митов.



Останалите партии не коментираха темата.