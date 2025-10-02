-
Коментар на Деси Добрева, Иван Христов и Симеон Колев
В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуални теми коментираха певицата Деси Добрева, продуцентът Иван Христов и журналистът Симеон Колев.
Първата тема беше за скандала в Народното събрание във връзка с прекратяването на наблюдението над страната ни от парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Втората тема беше за ремонтите на „Топлофикация София”, които започнаха с падането на температурите.
Цялото предаване гледайте във видеото.
