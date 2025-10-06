Какво следва от становището на ВКС, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?

От Прокуратурата и Асоциацията на прокурорите казаха, че не Върховният касационен съд, а Върховният административен съд е органът, който може да вземе такова решение. „Публични внушения в противоположен смисъл, когато не е налице съдебна отмяна по надлежния ред, създават риск от правен хаос, затрудняват наказателното правораздаване и уронват общественото доверие”, заявяват от Асоциацията на прокурорите. От там отказаха участие в предаването „Здравей, България”.

В позицията на Съюза на съдиите в България се казва, че единствената възможност е оставка на Борислав Сарафов. „Необходимо е да се противопоставим и на банализирането на злоупотребата с прокуратурата", се казва още в позицията.

„Коментираните актове на ВКС не са становища или изразено мнение”, заяви в „Здравей, България” Атанас Атанасов, председател на Съюза на съдиите в България. „Това са съдебни актове на председателя на Наказателната колегия на ВКС и на едно от отделенията, с които се отказва образуване на производства по направени искания от Сарафов за възобновяване на наказателни дела”, каза той.

„Едно от правомощията на главния прокурор или на упълномощен от него заместник е да поиска възобновяване на наказателни дела, по които има влезли в сила присъди. В случая съдиите от ВКС са приели, че след 21 юли, когато е изтекъл 6-месечният срок, предвиден в Закона за съдебната власт, едно лице не може повече да заема временно длъжността „изпълняващ функциите главен прокурор“. В случая е налице съдебен акт, който казва именно това — че след 21 юли господин Сарафов не може да изпълнява тези функции. Налице е влязла в сила разпоредба на закона, която следва да се прилага. Тя беше приета януари, с голямо мнозинство в НС”, обясни още Атанасов.

„В йерархията, установена от Конституцията, подобно оспорване на съдебни актове от страна на прокуратурата е недопустимо. Няма как прокуратурата, чрез неподписана позиция, пък дори от името на цялата институция, да заяви, че няма да се съобразява със съдебни актове. Конституцията посочва съдилищата като органите, които прилагат закона. Най-висшият сред тях е ВКС”, каза Атанасов.

Според него несъобразяването с решението „подкопава правния ред”. „В парадокс сме. Въпросът дали е извършено престъпление трябва да бъде решен от самата Прокуратурата, тъй като тя е органът, който привлича към наказателна отговорност”, коментира Атанасов.

„Ако г-н Сарафов направи нови искания за възобновяване на наказателни дела пред ВКС или пред Апелативните съдилища, тези искания трябва да бъдат приети за недопустими, тъй като са направени от лице, което не може да изпълнява тази функция след 21 юли”, каза Атанас Атанасов.

Редактор: Ина Григорова