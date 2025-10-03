В парламента казусът с главния прокурор също се превърна във водеща тема. Според разпорежданията на Върховния касационен съд от вчера, от 21 юли Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор.

Бойко Борисов не пожела да коментира съдиите и прокурорите, защото, по думите му, те са независими. Но каза, че смята, че Борислав Сарафов е законен главен прокурор.

„Доколкото знам КС тази част не е върнал със 160 гласа, че се избира ВСС. В този парламент не искат да се регистрират за кворум сутрин, виждате как притичват ПП с ДБ, за третия път, да не си загубят парите. Та камо ли да съберем 160 гласа”, заяви Бойко Борисов.

„Министърът на правосъдието да спре да се крие и да свика Пленума на ВСС и да постави тази точка, защото тя е критична за решаванено на тази криза. Второ, министърът на правосъдието може да оспори решенията на Прокурорската колегия и трябва да го направи. И трето, трайното решение на кризата в съдебната власт е да бъде избран нов ВСС и той да е без квота на Пеевски”, заяви Божидар Божанов.

„На Пеевски, който контролира Сарафов, вече не му изнася и иска да го смени с някой друг. Тъжно е, че 8 месеца отне на ВКС да повтори нашите мотиви”, заяви Костадин Костадинов.