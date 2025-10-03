Върховният касационен съд обяви в четвъртък Борислав Сарафов за незаконен главен прокурор, който няма право да сезира ВКС. В две разпореждания съдът казва, че след 21 юли 2025 г. той изпълнява функцията, без да има право на това. След това становище юридическата и обществената дискусия около легитимността му се изостри.

„Още в края на юли от „Правосъдие за всеки" заявихме, че след 6-месечния срок Сарафов заема поста в нарушение на закона. Той вече е нелегитимен и няма право да подписва актове, да мести преписки или да иска имунитет на народни представители“, заяви в "Здравей, България" адвокат Велислав Величков от "Правосъдие за всеки".

По думите му всички действия на Сарафов след 6-месечния срок са юридически нищожни. Експертите предупреждават, че това създава сериозен риск от блокиране на наказателни производства, включително и по знакови дела с голяма обществена значимост.

ВКС: Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и няма право да иска възобновяване на дела

„Имаме проблем със законодателната техника. Законът казва, че никой не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор повече от шест месеца. За съжаление, в преходните разпоредби не беше уреден въпросът дали това важи и за вече заемащите длъжността“, коментира от своя страна адвокат Димитър Марковски.

Той е на мнение, че съществува конституционна криза, а проблемът се корени в неяснотите и липсата на точен законов текст относно статута на "завареното положение".

„След като ВКС се е произнесъл, това е задължително за всички съдилища в страната“, подчерта Величков.

„Това решение може да доведе до правен хаос и реална опасност от отказ от правосъдие", заяви Марковски.

„В момента съдебната власт функционира на изпълняващи функциите – почти всички ръководители на съдилища и прокуратури са в такъв режим. Системата се управлява от хора без мандат. Това води до дефакто институционален разпад и правен вакуум“, подчерта адвокат Величков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова