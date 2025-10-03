-
Всеки фиш, подписан от Сарафов след 21 юли, е незаконен, коментира председателят на ПП
„България е без главен прокурор, без изпълняващ функциите, което означава, че в момента прокурорите не могат да получават заплатите си. Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, подписано след 21 юли от господин Сарафов, е незаконно”. Това заяви в кулоарите на парламента председателят на ПП Асен Василев.
„Ние сигнализираме Агенцията за държавна финансова инспекция, Софийската градска прокуратура и прокурора, който разследва главния прокурор. В момента господин Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 милиард лева на година за прокуратурата. Това е все едно вие да влезете в прокуратурата, да кажете „Аз съм главен прокурор, ще определя кой какви бонуси има” и да разпишете фишовете на прокурорите. Това ни каза съдът”, заяви Асен Василев.
Заплатите от 21 юли досега са раздадени без правомощия, каза още Василев.
„Който ги е подписал, е извършил престъпление по служба и се е разпоредил с изключително големи суми на всички данъкоплатци, без да има правото на това”, коментира още той.
„Виждаме, че има върховен български съд, който е постановил, че от 21 юли нямаме изпълняващ функциите главен прокурор. Това се казва и в закона. Оттук нататък всички негови действия, особено тези, свързани с разпределение на дела, са незаконни. Няма как разпорежданията за пари да бъдат законни”, каза Асен Василев.Редактор: Ина Григорова
