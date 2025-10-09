В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха образователният експерт Ваня Кастрева, пиар експертът Ива Екимова и журналистът Георги Иванов.

Първата тема в предаването беше опитите на институциите да дисциплинират търговците месеци преди приемането на еврото.

След това гостите обсъдиха колко работим и колко сме ефективни на работното място след предложението да се махнат почивните понеделници след празници.

Цялото предаване гледайте във видеото

Редактор: Ивайла Митева