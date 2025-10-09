-
Коментар на Ваня Кастрева, Ива Екимова и Георги Иванов
В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха образователният експерт Ваня Кастрева, пиар експертът Ива Екимова и журналистът Георги Иванов.
Първата тема в предаването беше опитите на институциите да дисциплинират търговците месеци преди приемането на еврото.
След това гостите обсъдиха колко работим и колко сме ефективни на работното място след предложението да се махнат почивните понеделници след празници.
Редактор: Ивайла Митева
