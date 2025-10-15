В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Катя Сунгарска, писателят Радостина Николова и икономистът Богомил Николов.

Първо гостите обсъдиха труса в управлението на страната, който блокира днес работата на парламента и правителството.

След това експертите изразиха своите позиции за данните на НСИ за годишната инфлация, която е 5,6%, както и надценките на храните у нас.

Цялото предаване гледайте във видеото.