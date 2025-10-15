-
Коментар на Катя Сунгарска, Радостина Николова и Богомил Николов
В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Катя Сунгарска, писателят Радостина Николова и икономистът Богомил Николов.
Първо гостите обсъдиха труса в управлението на страната, който блокира днес работата на парламента и правителството.
След това експертите изразиха своите позиции за данните на НСИ за годишната инфлация, която е 5,6%, както и надценките на храните у нас.
Цялото предаване гледайте във видеото.
