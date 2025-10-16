-
Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер
-
Неповторима атмосфера със Софи Маринова, Роксана и Константин в “Пееш или лъжеш”
-
Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер
-
„На кафе“ с Васил Петров и коментар на „Игри на волята“ с Карина, Кралев, Морунов и Крамарска
-
Софи Маринова: Според мен няма човек, който да не може да пее
-
Георги – Шопа от „Игри на волята“: Не се притеснявам да изляза в битка с когото и да е
Коментар на Катя Сунгарска, Радостина Николова и Богомил Николов
В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Катя Сунгарска, писателят Радостина Николова и икономистът Богомил Николов.
Първо гостите в предаването засегнаха темата за охраната на властта у нас и редно ли е първите в държавата да пътуват с личните си автомобили по държавни дела.
След това те обсъдиха и сигурността на Европа и ще може ли Старият континент да се защити от евентуални военни заплахи.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни