В последния работен ден от седмицата в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Катя Сунгарска, писателят Радостина Николова и икономистът Богомил Николов.

Първо гостите в предаването обсъдиха политическата криза у нас. Трети пореден ден парламентът не успя да събере кворум и да заседава по същество. Предсрочни избори ли се задават или ще се реорганизира кабинетът „Желязков”?

След това те говориха и за идеята, подкрепена от много българи, да се наложи данък за свръхбогатите. Би ли помогнала такава мярка за попълване на държавния бюджет?

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова