Коментар на Катя Сунгарска, Радостина Николова и Богомил Николов
В последния работен ден от седмицата в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Катя Сунгарска, писателят Радостина Николова и икономистът Богомил Николов.
Първо гостите в предаването обсъдиха политическата криза у нас. Трети пореден ден парламентът не успя да събере кворум и да заседава по същество. Предсрочни избори ли се задават или ще се реорганизира кабинетът „Желязков”?
След това те говориха и за идеята, подкрепена от много българи, да се наложи данък за свръхбогатите. Би ли помогнала такава мярка за попълване на държавния бюджет?
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
