Коментар на Цветелина Цветкова, Георги Банов и Симеон Матев
В първия работен ден на седмицата в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха писателят Цветелина Цветкова, журналистът Георги Банов и климатологът Симеон Матев.
Първата тема, станала обект на разговора беше трябва ли да се засили охраната в моловете на фона на убийството на 15-годишен в столичен търговски център.
След това гостите обсъдиха и политиката на американския президент Доналд Тръмп, която предизвиква доста противоречиви реакции в американското общество.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
