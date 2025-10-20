Коментар на Цветелина Цветкова, Георги Банов и Симеон Матев

В първия работен ден на седмицата в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха писателят Цветелина Цветкова, журналистът Георги Банов и климатологът Симеон Матев. 

Първата тема, станала обект на разговора беше трябва ли да се засили охраната в моловете на фона на убийството на 15-годишен в столичен търговски център. 

След това гостите обсъдиха и политиката на американския президент Доналд Тръмп, която предизвиква доста противоречиви реакции в американското общество. 

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова

Последвайте ни