За това сигнализираха зрители на NOVA
Сериозно задръстване се е образувало на магистрала „Хемус”. Тапата започва след село Яна. За това сигнализираха зрители на NOVA. На места автомобилите се налага да изчакват по 30 минути в колоната.
Вчера от АПИ съобщиха, че продължава ремонтът в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус” между 23-и и 30-и км. Трафикът в отсечката е напълно ограничен, като движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата.
Снимка: Мартин ГеоргиевРедактор: Ина Григорова
