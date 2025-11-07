"В законопроекта на Станислав Анастасов, Павела Митова и Делян Добрев за първи път държавата се превръща в „рейдър“. Прави се национализация – насилствено отнемане на собственост върху търговското предприятие „Лукойл“ от страна на държавата чрез назначаването на т.нар. особен управител“, заяви пред журналисти лидерът на „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев.Той коментира внесения законопроект, предвиждащ въвеждане на фигурата на особен търговски управител в "Лукойл" - България.

„Ние сега ще се възпротивим, но имайте предвид, че те са си взели решение да откраднат „Лукойл“, заяви депутатът. Попитан кой ще бъде особения управител, Василев каза: „Който си избере Делян Пеевски“.

По думите му МЕЧ и други формации в парламента не са били поканени навреме да присъстват на извънредната енергийна комисия.

Депутатите обсъждат днес казуса с „Лукойл“ – България, след като швейцарският търговец на суровини „Гънвор" обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл". Решението на „Гънвор“ дойде, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия.

