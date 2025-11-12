План А е да получим дерогация. Имаме запаси от бензин за 6 месеца, дизел - за 4, керосин - за 2. Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител - имаме готово име. То е съгласувано с партньорите, става дума за българин. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той коментира и думите на държавния глава, че ако целта на управляващите беше да не затворят рафинерията, досега щяха да са назначили особен управител: "Единствената роля на президента е да върне с вето или да пусне някой определен закон. Той се е подразнил от едно поверително писмо - там приветстват България като най-добра, най-бърза и правилно действаща в законодателството", каза Борисов.

"Можем веднага да назначим особен управител. Министър Станков пред парламента ще разкаже какво е направено до момента. Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува с ЕК, с енергийното министерство на САЩ и с OFAC. Единствено го моля да се произнесе сега дали ще пусне закона за "Лукойл", а не в последния момент. Ако наложи вето, да имаме време да го преодолеем, защото иначе има още една процедура. Делян Пеевски, Кирил Петков или Асен Василев няма да вземат рафинерията - ще вземем геостратегическо решения с нашите партньори", коментира Борисов.

Бюджет 2026

По думите му България има най-ниските данъци и дивиденти в ЕС. "Има десетки хиляди хора, които си слагат заплати от по милион на месец. Те изкривяват средната заплата, тя повлича минималната, а оттам автоматично започват да се увеличават всички разходи в държавата. Съгласих се с БСП за бюджета, но за следващия ще трябва те да се съобразяват. Според синдикатите 28 млрд. лева са раздадените дивиденти. Ако таванът на заплатите е 4000 лева, но получаваш 100 000, какво правиш с останалите 96 000, за които не плащаш осигуровки? Синдикатите и работодателите по тяхно желание дойдоха в централата на ГЕРБ - обясних им, че ще опитаме всички заедно да оправим държавата, но това изисква разбиране. Ако правителството намали заплатите сега, това ще компрометира еврозоната. Никога няма да се съгласим да се увеличи ДДС", каза още Борисов.

