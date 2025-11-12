„Няколко страни се оказаха съпътстваща жертва на санкциите срещу „Лукойл”. България е една от тези, които най-много могат да пострадат, защото е най-зависима от „Лукойл Нефтохим". Това коментира в предаването „Пресечна точка” д-р Любомир Кючуков, бивш заместник-министър на външните работи.

Той каза, че се надява да има дипломатически усилия от страна на България, за да постигнем отлагане на санкциите спрямо компанията у нас. Политическите сигнали обаче били противоречиви. „Вчера премиерът каза, че ние няма да търсим отсрочка. За сметка на това енергийният министър каза, че вече сме поискали такава”, коментира Кючуков.

Според него посоката за дипломацията е Вашингтон, защото Брюксел е показал, че в дадения случай всеки ще се спасява самостоятелно.

Независимо дали ще има отсрочка или продажба – това е политическо решение, допълни той.

„Първо трябва да има позиция. И тя трябва да бъде национална позиция. Тя трябва да бъде аргументирана. И трябва да се намерят верният адресат и верният инструментариум за решаване на тези въпроси. Адресатът, действително, в момента са САЩ. Може би добър пример за това как се действа в такива случаи ни даде Виктор Орбан. Той отиде във Вашингтон не да се моли за отсрочка, а отиде с пакет предложения — цялостен пакет в сферата на енергетиката. Там ставаше дума за интересите, които САЩ имат, и за това, което те биха получили с навлизането на унгарския пазар, включително в сферата на ядрената енергетика", коментира Кючуков.

„България не съумява да изработи една общонационална позиция, която да бъде подкрепена от всички. Тя трябва да бъде самостоятелна и преди всичко аргументирана с аргументи за българския интерес. Когато една позиция е аргументирана се приема добре и от Брюксел, и от Вашингтон”, смята дипломатът. Но отново подчерта, че страната ни трябва да действа бързо.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова