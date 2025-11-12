Легендарните градове в джунглата, тайните на пирамидите и царствата на златото- това са само част от изненадите, които се крият в книгата „Великите древни цивилизации на Америка“. Книгата беше представена днес.

„Непознатите земи”: Експедиция в джунглата на маите



С подкрепата на Explorers Club Bulgaria, професор Николай Овчаров разкрива света на маи, ацтеки и инки. Част от тях вече разказахме и в документалната поредица на NOVA и Explorers, която се излъчва всяка неделя в „Събуди се". Водещ на днешната премиера е Марина Цекова.

