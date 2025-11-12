-
Клипът с кортежа на НСО: Кой наруши правилата и какво казва законът?
-
Протест на „Правосъдие за всеки": Към акцията се присъединяват и младите лекари
-
Демократите публикуваха имейл, в който Епстийн твърди, че Тръмп "е прекарал часове" с една от жертвите на финансиста
-
"Докато смъртта ни раздели": Когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива
-
Започва налагането на санкции срещу търговци за необосновано покачване на цените
-
За по-чист въздух: Забрана за влизане на автомобили в центъра на София през зимните месеци
Водещ на днешната премиера е Марина Цекова
Легендарните градове в джунглата, тайните на пирамидите и царствата на златото- това са само част от изненадите, които се крият в книгата „Великите древни цивилизации на Америка“. Книгата беше представена днес.
„Непознатите земи”: Експедиция в джунглата на маите
С подкрепата на Explorers Club Bulgaria, професор Николай Овчаров разкрива света на маи, ацтеки и инки. Част от тях вече разказахме и в документалната поредица на NOVA и Explorers, която се излъчва всяка неделя в „Събуди се". Водещ на днешната премиера е Марина Цекова.
Последвайте ни