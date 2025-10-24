Векове наред наследството на маите остава скрито в дълбоката мексиканска джунгла. Днес обаче технологиите позволяват на учените да откриват все нови и нови архитектурни чудеса на тази култура.

„Маската на Пакал е едно от най-изумителните и красиви открития по тези земи. Той е бил местният владетел около 68 години – изключително дълъг период за онова време. Маската е била специално приготвена за пътя му към отвъдното. За маите смъртта е просто преход. Всичко това е изписано по стените на гробницата”, разказва Гиермо.

В района на Паленке живее племето лакандони, което е запазило езика на предците си.

„Казвам се Енрике Чанкин. Хората от нашето племе прекарват целия си живот тук, в джунглата. Ние сме пазителите на природата, затова тя ни дава храна, а ние се учим да живеем от нейните дарове. Това, например, са гривните, които сам изработвам за туристите. Така, стъпка по стъпка, се адаптираме към модерния живот – към парите и технологиите, но все още не напускаме нашето село и живеем по-скоро като затворено общество”, разказва Енрике Чанкин.

Несъмнено обаче, най-известното наследство на тази цивилизация може да се види само на част от Мерида - Чичен Ица.

„Всички маи още от 6 век, са започнали да надграждат храмове на това място. Затова вътре в главния 30 метров храм - Кукулкан се намират още две пирамиди, като матрьошка една в друга”, разказва Кристи Мартинова от Explorers Club Bulgaria.

През 2012 година тук се случи нещо много важно. Маите са използвали дългосрочен календар, с който отброяват епохите. Именно през 2012 година приключва последната епоха, или „бактун“, според маите от този календар. Така изведнъж се появи легендата, че тогава щял да свърши светът. И наистина, хиляди се събраха тук на 21 декември 2012 година, за да бъдат част от „края на света“. Но ние знаем, че тогава просто приключи 5125-тата година от епохата на маите, разказва гидът в района.