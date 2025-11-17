Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България. Kак тези средства могат реално да стигнат до компаниите и да подкрепят тяхното развитие? Подробности в предаването „Ревизия” от Кристина Констандаке – главен директор „Приходи“ в Rakuten Viber.

Малките и средните предприятия съставляват мнозинството от бизнеса по света и за много хора представляват основен източник на доходи. В този контекст дигитализацията се възприема като ключов инструмент за подобряване на управлението и разширяване на клиентската база.

Според Констандаке една от целите на платформите за комуникация и реклама е да улеснят компаниите да достигнат до потенциални клиенти. Това включва възможности за промотиране и таргетирани кампании, които могат да се адаптират към нуждите на бизнеса, като същевременно се следи да не се изпращат прекомерно много рекламни съобщения към потребителите.

Самообслужване за реклама — свободен и гъвкав инструмент

Viber въвежда и платформа за самообслужване, която дава възможност на малките и средни предприятия сами да пускат рекламни кампании. Те могат да таргетират аудитория според локация или профил на клиентите, например хора, заинтересовани от красота.

Така, ако някой отваря салон за красота и иска клиенти от конкретен район, може да насочи рекламата си към тези хора и да оптимизира разходите си, без да хвърля пари на вятъра.

Достъпност спрямо бюджетите на малките и средни предприятия

Констандаке подчертава, че Viber има предвид реалностите на малкия бизнес — маркетинговите бюджети често са ограничени. Затова инструментите, насочени специално към МСП, са съобразени с техните възможности. Цените са адаптирани, така че компаниите да могат да инвестират в дигитализация и растеж, без да се претоварват финансово.

Достъпността на тези инструменти също е ключов фактор. Констандаке обясни, че цените са съобразени с възможностите на малкия и средния бизнес, като се отчита, че бюджетите за маркетинг често са ограничени.

България — пазар с голям потенциал

Интересно е, че България играе ролята на пионер за Viber. Локалният екип често споменава, че много от инициативите, които после се разпространяват световно, вече са тествани и прилагани тук.

Кристина Констандаке посочва, че в България има силен интерес към бизнес услуги в сектори като красота, автомобилна индустрия и комунални услуги. Освен това, според нея, има повишено търсене на банкови услуги и плащания на битови сметки директно през приложението — функционалности, които биха улеснили много семейства и фирми.

Целта на финансирането за дигитализация е да помогне на бизнеса да се адаптира към ускоряващата се дигитална трансформация, да увеличи клиентската си база и да подобри взаимодействието с потребителите, като в същото време се следи за ефективното използване на ресурсите.