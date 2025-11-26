Държавата се готви за възможността да купи „Лукойл” при необходимост. Това сочи материал на „24 часа” , разработен на базата на текстове в Закона за бюджета за 2026 г. Темата коментираха енергийният експерт Иван Хиновски и журналистът от „24 часа” Самуил Огнянов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Огнянов каза, че тази информация не е тайна и че „предложението е при необходимост да се осигурят допълнителни държавни гаранции и през ББР да се намери финансиране в рамките на 2 милиарда евро, така че държавата да може да купи рафинерията и бензиностанциите”. Според него това е „странно решение”. По негови думи държавата е доказала, че не може да бъде добър собственик.

Хиновски посочи, че държавата прави сметка да посегне на частна собственост, което по негови думи е срамно. Според него този процес трябва да тръгне от самия собственик, а България може да участва в процеса. Експертът посочи още, че ние желанието да се купи рафинерията удря по имиджа на страната. Той беше категоричен, че тази сделка ще се реши на геополитическо ниво. Хиновски каза още, че ние нямаме достатъчно добре подготвени кадри, които да управляват такъв сложен бизнес, като този на „Лукойл”.

Според журналистът целият задграничен бизнес на „Лукойл” няма да бъде продаден на части. „Нито Русия, нито САЩ ще си играят на това да се избира парче по парче, да се разглеждат най-различни оферти. Ще има пакетна сделка. Ние може да се надяваме, след като се избере новият собственик, с него да се преговаря за активите в отделните държави. Някой си прави странна сметка, че ще успее да стигне до тези активи, без да се съобрази с това, какво ще кажат двете големи сили. Тези неща не ги решаваме ние”, поясни той.

Хиновски заяви, че идеалният вариант за „Лукойл” е публично акционерно дружество, в което държавата да притежава около 50%, а другите да са на водещи световни компантии, „тъй като в тях са технологиите и пазарите”. Според него така ще има прозрачност и „ще бъдем защитени от корупция и деформиране на парични потоци”.

Според Огнянов „държавата няма работа в това да управлява бизнес”. Той коментира, че нейната задача е да създава условия за развитие на бизнеса, а инициативата трябва да бъде оставена на бизнесмените.

