"Проектът на Софийския околовръстен път е изготвен на база споразумение със Столична община. Той е изготвен от Столична община и е предоставен на Агенция „Пътна инфраструктура“. Това е техният проект, който е остойностен. Законодателният орган – Народното събрание – е независим и той решава какво да предприеме. Какво са преценили народните представители, не е наша работа да коментираме. Каквото бъде гласувано, това ще влезе в бюджета". С тези думи регионалният министър Иван Иванов коментира казуса с цената от 2 милиарда лева за изграждането и разширението на Софийския околовръстен път. Става въпрос за участък от 8 км - от Националния исторически музей до магистрала "Струма" - или около 250 милиона лева за 1 километър.

Близо 2 млрд. лева може да излезе изграждането и разширението на Софийския околовръстен път

В началото на седмицата обаче - между първо и второ четене на бюджета за догодина, депутати внесоха корекция в сумата, заложена за следващите три години за изграждането на участъка - и тя намаля на 350 милиона лева. Останалите средства бяха пренасочени към други инфраструктурни проекти.

Цената на 8-те километра от Околовръстния път на столицата по думите не министъра е определена от идейния проект на Столичната община. Този проект обаче от миналата седмица до момента (бел.ред. 26 ноември) не е променян.

На въпрос на NOVA реалистична ли беше сумата от 2 милиарда лева за 8 километра път Иванов бешше лаконичен: "Този въпрос следва да бъде отправен към Столична община и към „Софпроект“, защото това е техният проект, който Агенция „Пътна инфраструктура“ е остойностила".