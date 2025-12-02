Многохилядни протести в София и редица градове в страната белязаха понеделник вечер. За втори път недоволството в столицата се проведе в "Триъгълника на властта" с основно искане – управляващите да оттеглят Бюджет 2026 и в него да бъдат направени промени.

На мирни протести и шествия се събраха и жителите на много големи градове – като Пловдив, Варна и Бургас. Най-масовата демонстрация беше в столицата – часове наред хората скандираха „оставка“ под прозорците на властта.

А след като още през деня полицията излезе с предупреждение за ескалации – малко след 21 часа напрежението в София нарасна значително.

Това се случи след като хората се разделиха на няколко лъча – част от тях стигнаха до централата на ГЕРБ, а после се върнаха в триъгълника на властта. Паралелно с това друга група се насочи към централата на "ДПС - Ново начало", където се стигна до сблъсъци, безредици и сериозна ескалация на напрежението. Няколко коли на полицията и жандармерията бяха изпочупени.

По данни на Столичната полиция има над 10 задържани. Десетки контейнери за боклук бяха подпалени, атакуван беше и офис на ГЕРБ. Случилото се – е провокация от страна на агитки, която да опорочи протеста, категорични са от "Продължаваме Промяната - "Демократична България".

