Напрежението в центъра на София ескалира, след като част от протестиращите срещу бюджета и управлението се събраха пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ малко след 22.00 ч. в понеделник.

Демонстрантите - предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки и скандират „Оставка“ и „Всеки ден ще е така до победата". Партийната централа е плътно обградена от полицейски кордон.

Протестиращите тръгнаха срещу униформените и с част от коледната украса в района. Един от тях развяваше знаме на Българския футболен cъюз. Полицаите използваха лютив спрей, за да ги отблъснат.

Минути по-късно демонстрантите започнаха да обръщат контейнери за боклук, да се качват върху тях и да ги бутат срещу представителите на силите на реда. Някои от недоволните запалиха кофи за отпадъци.

Въпросната група протестиращи видимо се различава от тези, които се бяха събрали в Триъгълника на властта.

► Погром пред офис на ГЕРБ

След ескалацията на напрежението пред централата на "ДПС-Ново начало" демонстрантите се насочиха към офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков". Там също бяха подпалени контейнери и сблъсъците с униформените продължиха. Самата сграда беше изцяло потрошена.

При ескалацията на напрежението бяха нанесени сериозни щети и на полицейски автомобил и пожарна кола.

Около час след началото на сблъсъците огънят на бул. "Дондуков" беше потушен. Общо шест екипа на пожарната са били на мястото.

►Пострадали полицаи и протестиращи

Към района на размириците са били изпратени 8 линейки, чиито екипи оказвали медицинска помощ на нуждаещите се, съобщи за NOVA говорителят на Спешна помощ-София Катя Сунгарска. Няколко души с различни наранявания са откарани в болнични заведения.

Сред пострадалите има и двама полицаи, единият от които е със счупен крак, потвърдиха от СДВР.

► СДВР: Има задържани

За участие в размириците към момента са задържани повече от 10 души, съобщиха от полицията.

