Признание за NOVA! Рубриката „Непознатите земи” беше отличена в конкурса „Светове и цветове” на Съюза на испаноговорящите журналисти в България. Тази година репортерите на NOVA Ева Костова, Михаела Карабельова, Стоян Нешев, Алис Дамянова и Мартин Керефейски ни заведоха в екзотичните и цветни кътчета на Латинска Америка - от джунглите на маите през цветните квартали на Колумбия чак до Великденските острови.

Отличия получиха и уеб-редакторите на NOVA - Цветина Петкова и Дарина Методиева за ексклузивните интервюта с роднини на артистите Фрида Кало, Салвадор Дали и Тонино Балярдо от „Джипси Кингс”.

„Наистина през последната година успяхме да разкажем и да покажем много от многоцветната Латинска Америка, така че съм много благодарен от името на целия екип и на всички колеги, с които успяхме да се докоснем до непознатата Латинска Америка. За това отличие благодаря и на зрителите, че всяка неделя избират да пътуват с нас и съвсем скоро обещаваме още много истории от прекрасните непознати земи”, каза репортерът Мартин Керефейски.



Редактор: Ина Григорова