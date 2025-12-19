Бяха раздадени награди в цели 10 категории

В края на годината спазихме традицията и отличихме най-добрите в нашия екип. Наградите бяха определени с тайно гласуване в десет категории за колегите, които през тази година се отличиха със своята работа. Нюзрумът определи Методи Владимиров за продуцент на годината.

Сред репортерите отличието взе Стоян Нешев.

Водещ на годината е лицето на „Събуди се” Марина Цекова.

Вероника Димитрова взе награда за рубриката си „По следите”.

Антон Чавдаров получи отличието за кореспондент на 2025-а.

Сафуан Ал Кюрди стана пръв сред операторите.

Монтажист на годината е Даниел Георгиев.

Призът за уеб редактор отиде при Цветина Петкова.

Изгряваща звезда стана Ерик Борозенков.

Кристиян Симеонов пък е графичен дизайнер на годината.

Редактор: Калина Петкова

