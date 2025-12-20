След като вече знаем, че президентът ще връчи първия мандат след Нова година, е време да погледнем към заявките на политическите партии. До момента нито една не е дала заявка за опит за нова конфигурация в рамките на този парламент освен БСП, които биха си помислили.

Все още никой не смее да направи заявка за потенциални партньорства след изборите. Основният аргумент е неясният брой на играчите в пленарната зала. Партиите се въздържат от коментар и за колаборация с партия на президента, защото не се знае дали такава изобщо ще има.

Най-голямата опозиционна партия в настоящия парламент запазва линията на нулева възможност за диалог с ГЕРБ и “ДПС-Ново начало”. От ПП-ДБ не виждат потенциални партньори в партиите от 51-вото Народно събрание и призовават гражданите да гласуват за тях, за да имат собствено мнозинство от 121 гласа.

Киселова: Ще подкрепим кабинет, ако Борисов не е премиер и „ДПС-Ново начало” не участва в коалицията

“Докато Бойко Борисов е начело на ГЕРБ, разговор за управленско мнозинство и взаимодействие, няма да има. Минаха тези времена. Вече след 5 пъти избори сглобки, няма да има”, коментира съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

“Ако нещо може да се промени в страната, то е ние да имаме пълно мнозинство. Извън 121 гласа всичко останало са компромиси и сглобки. Не мисля, че след тези избори има опция от съществуващите партии да има съвместно управление”, смята той.

От ГЕРБ-СДС припомниха на ПП-ДБ, че именно те са били първите поканени на преговори за съставяне на кабинет. Предвид отказа им обаче от формацията на Бойко Борисов намират за несъстоятелно да бъдат критикувани с кого са се разбрали да управляват. Не смятат и че в следващия парламент ще има партия, която да управлява сама.

“Идват едни моменти, в които нито една партия няма да има абсолютно мнозинство, това са някакви сънища. Изтрезняването в ПП-ДБ е настъпило и сега е времето на махмурлука. В тази ситуация, в която се намираме, няма политическа партия, която да има мнозинство. Това не е български феномен, това е във всяка европейска демокрация”, обясни Костадин Ангелов от ГЕРБ.

Мартин Димитров: Промяната на модела е критичният, ключовият въпрос

Вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров препотвърди, че няма да подаде оставка като лидер на партията. Според него курсът, зададен от настоящото изпълнително бюро на партията, е в посока диалог и загърбване на тяснопартийните интереси.

“Изпълнителното бюро разгледа два варианта - единият е оставка на председателя и цялото изпълнително бюро, което беше отхвърлено от моите колеги. Вторият вариант беше оставка на изпълнителното бюро”, коментира Зафиров.

“Все пак да напомня, че три партии и една подкрепяща бяха в управлението. Първо трябва да видим резултатите на партиите и възможните конфигурации. Благодарение на “ДПС-Ново начало” успяха да минат немалка част от социалните придобивки, които извоювахме в бюджетите. И с разбирането на ГЕРБ и ИТН”, допълни той.

И трите партии не коментираха колаборация с потенциална партия на президента, тъй като все още не знаят дали такъв изобщо ще има и с какви позиции ще е.