Заради въвеждането на еврото и увеличения брой клиенти, обменящи левове в евро, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” в страната ще работят извънредно с клиенти всички съботи до края на януари 2026 г., съобщиха от БНБ.

Ще извършват следните операции:

- Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1 ще извършват единствено следните операции:

• Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро само за физически лица.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

- Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват единствено следните операции:

• Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за физически лица.

• Обмяна на монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за юридически лица.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

- Касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, както следва:

• гр. София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16;

• гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 58 Б;

• гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2;

• гр. Варна, ул. „Цариброд” № 23;

• гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8;

Те ще извършват единствено следните операции:

• Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 16:00 часа, почивка от 12:00-12:30 ч.

От БНБ отново напомнят, че всички евромонети с българска национална страна могат да бъдат използвани навсякъде в държавите от еврозоната, както и в редица държави и територии извън еврозоната, където еврото е официална или широко приета валута, като например Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на държави – членки на ЕС, като Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон, Канарски острови. По този начин евромонетите с българска национална страна ще достигнат до всички, които използват тази валута, напомнят от БНБ.

Редактор: Ина Григорова