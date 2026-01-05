Първи официален работен ден, откатко приехме единната европейска валута. Днес вече работа стартираха и търговските банки у нас. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.

Същата услуга се извършва и в клоновете на „Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро.

Исторически ден за България: Еврото е официалната парична единица у нас

Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. В първите дни на новата година малки магазини из страната алармираха, че количеството им евро се е изчерпало бързо.

От проверката ни в няколко банкови клона стана ясно, че в залите има по няколко души, които вече се възползват от възможността да посетят институцията.

Трябва да знаем, че обмяната на левове ще е по курса 1,95583 за 1 евро. Той не беше задължителен за банките до последния работен ден на миналата година. Те на практика имаха своя система, по която обменяха средствата.

"След шестия месец също ще може да се сменят левове, само че вече трябва да се ходи в БНБ или може би банките ще сложат малка комисионна или такси. За стотинките важи същото, въпреки че чисто логистично е малко по-сложно за всички. Таксата за внасяне и теглене е търговска политика на всяка банка. Обикновено гледат да обгрижват собствените си клиенти. Много вероятно да продължи, но не е задължително", обясни финансистът Левон Хампарцумян.